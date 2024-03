Ecrit en 1939 au Mexique où María Zambrano est alors en exil, Philosophie et poésie constitue une entrée idéale dans l'oeuvre de la philosophe espagnole. Dans ce bref volume elle analyse deux versants, non pas antinomiques mais complémentaires, de la pensée depuis les Grecs ? : "? Aujourd'hui poésie et pensée nous apparaissent comme deux formes insuffisantes, nous semblent être deux moitiés de l'homme ? : le philosophe et le poète. L'homme entier n'est pas dans la philosophie ? ; la totalité de l'humain n'est pas dans la poésie ? ".