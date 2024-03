Se délester du poids du passé. La psychothérapie pour trouver sa liberté

Chacun possède des superpouvoirs dont il ne se sert pas : le pouvoir de diriger sa vie, d'aimer et d'être aimé, d'être heureux et vivant plutôt que frustré, prisonnier de modèles imposés. Mais le plus souvent, notre éducation, les événements de la vie nous laissent penser que le bonheur n'est pas pour nous. Certains s'accommodent des blessures du passé et s'organisent pour que la douleur soit supportable. D'autres la nient en privilégiant les signes extérieurs de réussite. Tous, nous avons le choix d'identifier nos blessures, d'affronter la souffrance, de faire le tri pour nous ouvrir le champ des possibles et dégager une énergie nouvelle, celle d'être enfin soi-même. Aller voir un psy, c'est reconnaître ses superpouvoirs et apprendre à s'en servir. Il ne s'agit ni de " se faire des noeuds " au cerveau pour le plaisir, ni de ressasser le passé, mais de relever un défi dans l'agitation incessante du monde : celui d'instaurer en nous un état de paix et de clairvoyance.