Le possible de l'impossible. La question de l'expérience-limite chez Georges Bataille

Qu'est-ce que l'au-delà de l'extrême limite de notre pensée et de notre vie ?? Telle est la question que pose Bataille en s'engageant dans une expérience menant au bout du possible, notion centrale de son oeuvre que Blanchot, à juste titre, rebaptise l'expérience-limite. Il s'agit d'un mouvement de contestation qui, en dénonçant toute vérité établie, aboutit à l'impossible du monde. Cependant, comment l'homme subsiste-t-il dans l'état où toutes les possibilités viriles s'épuisent ?? N'implique-t-il pas que la méditation de Bataille ne peut finalement que sombrer dans une aporie ?? C'est là que se dévoile l'autre versant de l'expérience-limite, celui d'une pure affirmation. Elle renvoie à un geste de continuer à exister une fois que nous avons affirmé l'impossibilité même de notre existence, soit à une affirmation du possible de l'impossible. D'un voyage orienté vers la limite à un voyage débutant à la limite, voilà l'expérience-limite de Bataille que ce travail met en lumière. Pour ce faire, il analyse cette expérience singulière, après l'avoir située dans le contexte de la philosophie moderne pour la confronter à d'autres conceptions du même concept, successivement sur trois plans différents ? : le savoir, l'existence et l'écriture. L'enjeu est de comprendre comment l'écrivain de la limite transgresse les limites mêmes de la tradition philosophique occidentale, et comment sa notion d'expérience représente pour la pensée comme une nouvelle origine.