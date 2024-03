La théorie du transport de Charles Horton Cooley. Traduction, contexte et perspectives

En 1894, Charles Horton Cooley publie une thèse sur The Theory of Transportation. L'ouvrage est une synthèse de grande envergure sur la combinaison de tous les aspects qui font de cette activité un facteur essentiel du développement, en ouvrant sur la circulation et la communication. L'Auteur aborde les considérations économiques et financières, la rente foncière, l'organisation managériale et les régulations institutionnelles d'un secteur alors en plein jaillissement aux USA. Charles Horton Cooley jette les bases des futures investigations de l'Ecole de Chicago et de l'analyse spatiale principalement issue du Middle West US. Cet ouvrage pionnier et fondateur, qui atteste d'une grande modernité, est ici traduit et longuement commenté, dans sa remise en contexte et ses fécondes perspectives.