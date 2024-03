Alchimie végétale. Initiation à la sagesse des plantes - Rituels et préparations

Alchimie végétale est un ouvrage d'initiation à la sagesse des plantes invitant à la contemplation et à la méditation. Séverine Perron et Laura Wencker vous proposent un voyage poétique au rythme des saisons, au coeur des rituels et des préparations de plantes guérisseuses utilisées dans les cultures antique, celte et amérindienne. Reliant nos modes de vie contemporains à nos traditions ancestrales, elles nous offrent une voie inédite vers un nouvel art de vivre, tourné vers la nature, le partage et la transmission de nos savoirs oubliés. Grâce aux élixirs de fleurs, bains, vins médicinaux, teintures, macérâts solaires et infusions qui vous sont proposés, vous vous initierez avec simplicité aux médecines sacrées de la terre et apprendrez à faire confiance à cette nature emplie d'inépuisables richesses. En étant proches de la terre, en préparant ces plantes, pour vous et ceux que vous aimez, vous retrouverez une harmonie salvatrice. Ce livre est une conversation intime avec la nature.