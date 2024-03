La maison de Violette

Turbulences, secrets, révélations et drames nouent et dénouent les destins romanesques de deux familles, liées à la sublime maison du Cap, au cap Ferret. Suite indépendante de La Maison du Cap et de La Maison de Charlotte. 1967. Charlotte, qui porte encore superbement ses quatre-vingt-quinze ans, reçoit sa famille et les gens qui lui sont chers chaque dimanche dans la maison du Cap, point d'ancrage, de vie, de retrouvailles pour notamment Violette sa petite-fille, toujours fragilisée par sa maladie, le mari de celle-ci, Diego, photographe. Iris qui a aidé la vieille dame à sauvegarder sa maison des promoteurs, fait aussi partie des fidèles. Mariée à Paul, elle travaille toujours dans un cabinet d'architecte à Bordeaux et regagne la maison de Paul à L'Herbe le week-end. De ne pas avoir encore d'enfant créé des tensions dans leur couple. Une lettre va bouleverser leur quotidien quand Diego apprend par l'un de ses compagnons du camp de Mauthausen, que leur bourreau a été reconnu en Espagne. C'est à Madrid, alors en plein régime franquiste, qu'une nouvelle page des Galley et des Lalande va s'écrire...