Jean Renoir et la pensée des cinéastes. Tome II : Le malentendu naturaliste et la conception du personnage

La première somme consacrée au cinéma de Jean Renoir. De ses débuts jusqu'au dernier film, dont aucune étude n'avait encore été entreprise. Dans un souci constant de fidélité aux images et aux sons, l'ouvrage éclaire les choix esthétiques du cinéaste, en leur constant renouvellement. Ce deuxième tome présente quatre axes de réflexion : "Le Malentendu naturaliste" ; "La "tradition du film criminel"" ; "Le temps et le montage narratif" et encore " Champ profond et profondeur de champ" . "On ne peut faire de bon cinéma sans une forte philosophie personnelle" , disait Renoir. Daniel Serceau, docteur d'Etat, Professeur émérite à l'université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, a travaillé comme directeur et programmateur de salles "art et essai" , assistant-réalisateur, réalisateur et critique. Il est l'auteur d'ouvrages sur Kenji Mizoguchi, Ousmane Sembène, Nicholas Ray, Jean Renoir, et aussi sur la théorie du cinéma, le métier d'exploitant, le jeune cinéma français.