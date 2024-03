Charlotte la Carotte. Les fantômes de la Crique Bleue

Charlotte la carotte : les cousins de Charlotte la surnomment la carotte pour se moquer d'elle, car comme ce légume, elle est grande et élancée. De plus, elle a des taches de rousseur et une chevelure flamboyante. Mais Charlotte est surtout une héroine, bien décidée à changer le monde. Et si le monde ne veut pas changer, tant pis pour lui car elle n'est pas prêt de baisser les bras ! Les antômes de la Crique Bleue : Nico Flush, champion de Formule 1, veut construire une mégamaison à la Crique Bleue, la plus belle plage de Saint-Pouf. Charlotte est-elle la seule à s'y opposer ? Non ! Une bande de fantômes hauts en couleur s'allie à elle pour contrer ce projet destructeur !