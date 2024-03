La Bretagne et la guerre d'Ecosse. 1510-1570

Focalisés sur les événements de Picardie et d'Italie, les historiens ont négligé le rôle joué par la Bretagne durant les guerres qui opposent, de 1510 à 1570, la France à l'Angleterre et à l'Empire. L'affaire d'Ecosse, récurrente durant cette période, révèle au contraire le rôle majeur joué par elle, avant comme après sa réunion définitive au royaume, dans le dispositif militaire, naval et diplomatique français. Elle en subit les effets sur son sol : ses rivages sont attaqués et ravagés. Ses ports accueillent d'imposantes concentrations navales, de nombreuses troupes y embarquent. Cette mobilisation guerrière oubliée est ici révélée autant qu'éclairée par d'abondantes archives étrangères. Son analyse questionne d'autre façon la transformation qui s'accomplit de ce duché souverain en province du royaume. Elle fait avancer la connaissance d'un XVIe siècle breton encore trop méconnu, et elle intéresse les spécialistes de l'histoire militaire.