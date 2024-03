Une nue, un nuage descend sur terre pour s'incarner en femme. C'est vers la Grèce que le vent la porte, ce pays où des hommes ont imaginé que les Idées voguaient dans le ciel, comme des nues... La nue vivra douze vies de femmes grecques, entre fiction et réel : trois mythes, trois corps, trois esprits, trois oeuvres. Leurs vies de fantôme ou de magicienne, de philosophe, de peintre ou de poétesse s'enfantent les unes les autres comme les différents états du cycle de l'eau et racontent autrement l'origine de la pensée abstraite. Louise Guillemot, par sa prose poétique, redonne voix, geste et idée à ces oubliées de l'Histoire, de la reine Néphélé à Corinne, rivale de Pindare, en passant par Hélène et son double perdu, Agnodice, femme médecin, ou Hydna, plongeuse qui en un souffle détruisit la flotte perse.