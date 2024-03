Pas d'eau au jardin, et alors ? Relever le défi au jardin d'ornement et nourricier avec des solutions innovantes

Pour relever le défi de l'eau au jardin, un guide qui décode l'impact de la sécheresse et des canicules sur la végétation afin de repenser le jardin nourricier et d'ornement. Expériences, techniques d'autonomie, végétaux résistants... une invitation à tirer avantage de ces nouvelles contraintes. Avec des étés plus chauds et plus secs, des hivers plus courts et plus doux, jardiner demain ne se résumera pas à planter des cactus partout ! Jean-Michel Groult, défenseur acharné de la biodiversité et du jardin au naturel, propose une nouvelle approche paysagère, nous invite à prendre de l'avance et à revoir notre rapport au jardin. Il donne les clés pour comprendre, anticiper et s'adapter au changement climatique ; il nous recommande d'intégrer la culture des fruits et légumes au jardin d'ornement avec un nouveau calendrier de culture. En partant de ses expériences, il livre les techniques, les solutions et les nouvelles palettes végétales adaptées à chaque région pour admirer de nouveaux spectacles et sentir de nouveaux parfums. Une vision innovante sans fausses promesses du jardin de demain.