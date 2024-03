L’identité juive chez Albert Memmi

Albert Memmi (15-12-2022/22-5-2022), écrivain et sociologue juif franco-tunisien, a marqué le XXe siècle par ses écrits, tant sociologiques que romanesques. Témoin de nombreuses mutations historiques et socio-politiques de son époque, il y prend part en apportant une active contribution aux polémiques politiques et sociales de son temps. Sur le plan théorique, son identité multiculturelle a largement influencé son écriture. C'est pourquoi, il place la question identitaire et la judéité au centre de son oeuvre. En effet, ayant été tourmenté toute sa vie par la question existentielle "? Qu'est-ce qu'être Juif ??? ", il fait du déchirement identitaire, de l'identité juive ou "? le malheur d'être juif ? " le moteur premier de ses essais théoriques qui, par leur complexité, leur topoï et leurs formes d'écriture particulières, ont su s'imposer dans la sphère littéraire et intellectuelle universelle et devenir une référence incontournable dans les annales de l'écriture de l'identité en général et de l'identité juive en particulier.