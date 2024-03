Le Juif et le nazi. Métaphysique de l’antisémitisme

Les raisons historiques, sociales, économiques, ne manquent pas pour tenter d'expliquer l'antisémitisme. Pourtant, rien ne vient combler notre désir de compréhension : pourquoi est-on allé chercher même de jeunes enfants pour les assassiner à Birkenau ? Pourquoi, encore, le 7 octobre 2023 ? Il y a une autre interprétation : quelque chose dépasse du Juif. Un impossible à dire. Un reste non totalisable, non assimilable. Une liberté originaire, trace du divin, qui peut être perçue comme menaçante. Elle est aussi, surtout, l'infini des possibles qu'offre la vie, un océan de ressources. Le Juif est une énigme à la fois fascinante et inquiétante. Pour mettre un terme à la solution finale, il est temps de le reconnaître : l'antisémite hait le Juif autant qu'il en dépend.