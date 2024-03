Pluralité des adolescences. Enquêter en contextes divers

Adolescents et adolescences sont des termes à caractères polysémiques dont les définitions fluctuent en fonction de la société et du moment dans l'histoire que nous considérons. C'est une période remplie de paradoxes avec, d'un côté, un sujet qui ne veut plus être un enfant et dont le corps ne ressemble plus à celui d'un enfant, et, d'un autre côté, ce même sujet qui a besoin des adultes et des institutions pour l'accompagner dans cette période plus ou moins turbulente vers l'âge adulte. L'adolescence est un processus qui bouleverse la vie psychique, physiologique et sociale des sujets. Pour autant les adolescences ne peuvent se définir uniquement comme une catégorie sociale, mais d'avantage comme une " pluralité ". Cet ouvrage s'inscrit dans deux généalogies. La première lors du colloque international intitulé " Les adolescent(e)s d'aujourd'hui : penser leur bien-être en contexte scolaire et hors scolaire " en mai 2021 à l'université Jean Monet Saint-Etienne, où nous avions proposé un symposium " Diversité de l'accompagnement des adolescences ", dans un contexte de crise sanitaire qui nous a tenus à distance. Puis dans le cadre d'une recherche (Contrat Plan Etat Région) sur la vision du monde des adolescences en milieu rural. Le temps du symposium et le temps plus long de la recherche nous ont incités à questionner le passage adolescent dans les différents contextes de vie dans lesquels les adolescences sont impliquées.