Le kit de survie pour réussir ses examens. Se remotiver avec les outils de la PNL

Tu as l'impression de décrocher de tes études ? Tu te sens totalement démotivé.e ? Tu as l'impression que personne ne te comprend ? Tu n'arrives pas à comprendre les autres ? Tu craques parce que tu as trop de trucs à retenir ? Tu paniques pour ton oral ? Tu n'arrives plus à travailler alors que tes examens arrivent ? Tu ne sais toujours pas ce que tu veux faire plus tard ? Pourtant tu veux avancer ? Alors, tu as impérativement besoin de ce kit de survie ! Ce livre te sera d'une grande aide dans ta vie d'étudiant.e et dans ta vie professionnelle future !