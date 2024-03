Comment construire soi-même sa maison bioclimatique. Manuel d'autoconstruction

Autoconstructeur ayant déjà à son actif plusieurs maisons individuelles (dont la sienne) construites en Aquitaine, Stéphane Lajugie a formalisé, dans ce manuel, la séquence détaillée et documentée de toutes les opérations de construction. Outre les schémas et les documents administratifs dont toute opération de construction est accompagnée, l'ensemble est illustré de photographies réalisées par l'auteur au cours des travaux. pour conférer à ce nouveau manuel d'autoconstruction toutes les qualités techniques, scientifiques et réglementaires requises, il s'est associé à Christophe Olivier, directeur d'un bureau d'études et spécialiste de l'habitat bioclimatique, lui aussi autoconstructeur. Nouvelle édition enrichie et mise à jour.