Accompagner un enfant autiste à la maison. Comprendre ce qu'il vit et l'aider à développer ses compétences et son potentiel

Retards de langage, colères inexplicables, alignements d'objets ou absence de contact visuel... Les signes de l'autisme chez un enfant peuvent interpeller un parent très tôt. Le diagnostic marque le début d'une aventure, car il faut trouver les aides, s'entourer de bons professionnels, organiser le quotidien et accompagner son enfant afin qu'il développe ses compétences, se sociabilise et vive sa scolarité du mieux possible. Cet ouvrage nous invite à découvrir l'autisme de l'intérieur, en immersion au coeur du ressenti de l'enfant et de sa sensorialité. Les illustrations nous montrent à travers les yeux d'Assia (3 ans), Ruben (6 ans) et Djibril (11 ans) le monde comme ils le perçoivent et le ressentent, selon la situation (à la maison, dans les transports, à l'école, pendant les sorties...). Conçu par une spécialiste de l'autisme, ce guide pratique permet de découvrir plusieurs facettes méconnues de l'autisme et apporte aux parents comme aux professionnels de l'accompagnement toutes les bonnes pratiques, les ressources et les tips pour développer le potentiel de l'enfant.