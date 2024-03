Madame Lavoisier

La rencontre de Marie-Anne Pierrette avec Antoine-Laurent de Lavoisier se fit par l'intermédiaire de la Ferme générale où officiait son père, y détenant de hautes responsabilités et où arriva bientôt le futur chimiste voulant s'assurer une fonction plus solide. Malheureusement, cette position causa son exécution, tous les Fermiers généraux collectant les impôts, furent victimes de calomnies et de fausses informations, finissant sur le billot. Par la suite, Marie-Anne Pierrette fut-elle la maîtresse de Du Pont de Nemours ? On s'interroge encore à ce propos. Il est difficilement compréhensible, au vu des courriers échangés, que cette femme ait poursuivi cette relation sur plusieurs décennies. Les quatre années passées avec Rumford furent une catastrophe s'apparentant rapidement à un match de boxe entre les protagonistes, tant leurs caractères étaient antagonistes. Après leur divorce, la vie reprit paisiblement pour Marie-Anne Pierrette jusqu'à sa fin en 1836.