Bitcoin : Comment prendre le train en marche. Constituer aisément son patrimoine pour les générations futures

Depuis sa création, le Bitcoin surperforme l'économie et les indices boursiers classiques, dégageant cycliquement trois années de hausse pour une année de baisse. Année du halving, 2024 devrait suivre la tendance. Il n'est cependant pas trop tard pour intégrer des BTC à son portefeuille de placement. Rédigé dans un vocabulaire simple et pratique, ce guide explicatif est un outil pour les particuliers qui souhaitent construire un patrimoine pour eux et pour les générations futures. Après des années d'attaques en tous sens, le Bitcoin est aujourd'hui incontournable. Ce guide est destiné aux particuliers qui veulent prendre le train en marche et maximiser leur rendement sous la contrainte de leur aversion au risque. Alors que le reste du monde intensifie son exposition aux crypto-actifs, au Bitcoin en particulier, l'Europe rate le train de l'innovation et multiplie les obstacles. Est-ce une raison pour ne pas entrer de manière raisonnée dans cet éco-système jeune mais très prometteur ? Détenir à la fois de l'or digital (le BTC) et du pétrole digital (l'Ether). Ne laissez pas vos petits-enfants vous reprocher de ne pas avoir pris les décisions qui peuvent changer la vie de plusieurs générations. C'est maintenant qu'il faut s'ouvrir à cet univers méconnu.