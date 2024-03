La douleur ! quelle douleur ?

Au départ, Lorie et son corps, ce sont plutôt des alliés. Mais au fil des années, des douleurs quotidiennes s'installent. Des douleurs de plus en plus fortes, à ne plus pouvoir travailler, à ne plus pouvoir marcher, à compter les opportunités manquées. Jusqu'au verdict : endométriose et adénomyose. Des cellules de sa paroi utérine se développent de manière anarchique dans son organisme. Pour revivre, cette jeune femme presque comme les autres a dû prendre la décision de mettre ? n à cette douleur invalidante, en choisissant de se faire enlever l'utérus. Traitements, tentatives, questions... en un récit d'une transparence folle, d'une honnêteté sans limites, Lorie s'engage pour faire connaître ce mal qui touche 10 % des femmes.