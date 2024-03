Les moissons de la colère. La dynamique nationaliste en Europe

En Suède, jadis paradis de la social-démocratie, en Finlande, temple de la modération politique, en Italie, pays fondateur de l'Union européenne, partout les forces populistes et nationalistes s'imposent. Car on ne conjure pas la menace à coup de moraline, oppose Charles Sapin. Et les hérauts du combat antifasciste ont en réalité, par une lutte effrénée essentiellement morale, accéléré l'accession au pouvoir des forces qu'ils voulaient endiguer. Au Portugal, le mouvement nationaliste conservateur Chega a ainsi multiplié par dix en seulement trois ans ses résultats dans les urnes. Santiago Abascal, chef du mouvement espagnol Vox, peut remercier quant à lui les tenants du " wokisme " pour sa dynamique. De même, la Commission européenne a cru pouvoir imposer ses politiques environnementales par la contrainte, provoquant l'éclosion de forces populistes nouvelles aux Pays-Bas où le mouvement " agriculteurs-citoyens ", BBB, est devenu la première force du pays lors des élections régionales de mars 2023, avant que le parti anti-Islam de Geert Wilders ne s'impose finalement aux législatives suivantes. Et en France ? Des causes identiques peuvent-elles conduire à des fins différentes ? Charles Sapin livre l'indispensable panorama qui manquait à la compréhension de notre histoire récente et dessine ce qui nous arrivera demain