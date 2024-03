S.I.N. : Last resort

LAST RESORTS. I. N. # 1 Je n'étais pas censée le revoir un jour Une série romantique et sexy en 3 volumes, qui met en scènes d'irrésistibles triplés multimillionnaires, les frères Sharpe, qui héritent au décès de leur père de la compagnie familiale : la Sharpe International Networks. (S. I. N). Ces romans peuvent tous se lire séparément mais également s'apprécier en tant que série. Last Resort série S I N #1On One Condition, série S I N #2Final Proposal, série S I N #3 Je n'étais pas censée le revoir un jour. Par Le je veux dire cet homme vêtu d'un costume parfaitement coupé et de qui émane une combinaison envoutante de richesse, de rébellion et de sex-appeal. Une nuit. Pas de promesse. Pas de nom. Sexe fabuleux. Toujours perchée sur mon petit nuage après une telle nuit, j'entre pour faire connaissance avec mon nouveau client, et il est là, arborant ce même sourire dangereux qui m'a harponnée hier soir. Oui, je suis consultante pour Callahan Sharpe. Et oui, Callahan Sharpe, c'est lui. Héritier multimillionnaire qui ne se plie à aucune loi, et se joue des conventions, il est déterminé à mener à bien un dernier projet pour honorer l'héritage de son père décédé, avant de prendre définitivement le large, loin de l'affaire familiale. Heureusement pour moi, - ou pas -, j'ai été chargée de me rendre aux îles Vierges pour l'aider à atteindre son objectif. Callahan ne voit pas d'inconvénient à enfreindre le règlement en vigueur dans sa société qui interdit les relations intimes, mais ce n'est pas on cas. Les enjeux sont trop importants. Qu'est-ce qui pourrait bien partir en vrille lorsqu'on est obligée de travailler - et de cohabiter -avec un homme auquel on ne peut résister ?