José a un projet fou pour changer de vie. Il a repéré dans un monastère de manuscrits rares, et il sait par son ami Michel, relieur au chômage, qu'ils peuvent valoir une fortune. A bord d'un vieux Renault Trafic, le tandem se lance alors dans son périple jusqu'en Haute-Savoie. L'un espère rembourser ses dettes, l'autre payer des études à sa petite soeur. Mais les déconvenues se multiplient, et la belle aventure vire en une traversée du désert qui révèle José et Michel à eux-mêmes. Riche de dialogues savoureux et de situations rocambolesques, Le Radiateur est un road trip plein d'humanité, une ode à la déconnexion et à l'amitié.