Les losers magnifiques de l'Histoire

La lose est souvent moteur de l'exceptionnel dans l'histoire. Car ce sont les nuls, les menteurs, les victimes qui repoussent les limites. Il faut un certain panache à ne point réussir. Les faits historiques, les oeuvres d'art, les inventions, les exploits ne sont pas toujours maîtrisés, calculés, déterminés... Mais font appel au hasard, à l'erreur, au mensonge, à l'horreur parfois. Nous glorifions les découvertes, les inventions, les victoires... mais nous intéressons- nous aux processus, aux cheminements, aux erreurs qui ont amené cette réussite ? Combien de découvertes scientifiques, géographiques, artistiques, ce sont faites par hasard, en cherchant autre chose ? Ce livre raconte les histoires de femmes et d'hommes qui ont échoué, qui ont été vaincu, qui n'ont pas réussi leur rêve...mais, pourtant, par cet échec, ont permis quelque chose d'encore plus grand que ce qu'ils escomptaient. Quelque chose de sublime..