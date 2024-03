L'orange sanguine

Le capitaine s'approcha du corps qui gisait sur le côté. Il s'agissait d'un homme d'une trentaine d'années, à l'apparence presque albinos. Visiblement, sa tête avait heurté le coin d'un bureau. Au-dessus de celui-ci se trouvait une mezzanine qui semblait desservir des locaux au premier étage du bâtiment. Une de ses jambes était repliée d'une étrange manière sous sa hanche. Du sang avait coulé de sa bouche et de ses oreilles. Une coupe de fruits exotiques, sans doute posée sur le bord du bureau, avait basculé. Une orange se trouvait tout contre sa joue dans une flaque de sang séché. Qui a tué Landry Hammerer, directeur FRTcom à La Réunion, craint et haï par beaucoup ? Sa femme ? Un collaborateur ? Un de ses patrons, tous exaspérés par cet être maléfique ? Le capitaine Jean-Pierre Vidal, coureur de fond et adepte du Grand Raid réunionnais, mène l'enquête. Une investigation à la mesure de cette course : longue, difficile et à l'issue incertaine.