Comment se retrouve-t-on à défendre un tueur en série ? Quel cas de conscience cela pose-t-il ? Comment gérer un personnage aussi fantasque que Jawad Bendaoud, surnommé "le logeur de Daesh" ? Et la folie de Fabienne Kabou, qui a abandonné son bébé aux vagues montantes de la plage de Berck-sur-Mer ? A quel moment faut-il remiser la robe d'avocat pour se placer à hauteur de son client ? A hauteur d'homme et de femme... Ils s'appellent Frank Berton, Jade Dousselin, Renaud Portejoie, Ludivine Braconnier ou Xavier Nogueras. Ténors du barreau ou avocats plus discrets, leurs noms sont associés à des affaires judiciaires qui ont marqué l'actualité de ces dernières années. La gifle d'Adrien Quatennens... La disparition de la petite Fiona... Ou encore l'octuple infanticide de Dominique Cottrez... Dans tous les cas, deux questions les rassemblent : pourquoi et comment défendre ceux que l'opinion publique honnit ? Ceux qu'elle présente, à tort, comme indéfendables ? Vincent Vantighem revisite avec originalité ces affaires qui ont fait couler beaucoup d'encre, en donnant la parole à ceux qui en ont été les acteurs majeurs : les avocats. Tous, pour la première fois, se sont longuement confiés à lui pour nous offrir une plongée intime et personnelle dans la complexité de la justice. Grand reporter à BFMTV et chroniqueur judiciaire depuis dix ans, Vincent Vantighem est un spécialiste des sujets "Police-Justice" . Les défendre tous est son premier livre.