Je reprends (doucement) le sport après bébé

Un guide très pratique proposant des programmes sportifs progressifs tout en douceur pour toutes les mamans après la naissance de bébé, afin de retrouver un corps tonique. - Pour débuter, un état des lieux si femme sportive ou non, comment s'est passé l'accouchement... pour adapter au mieux les séances sportives : yoga, pilates, gymnastique ciblant les parties du corps à raffermir. - Les différents programmes ciblés et illustrés : ma récup post accouchement (exercice de respiration en lien avec les hormones...), ma routine de reprise (3 à 6 mois postnatal), après 6 mois... - Le petit plus : la trousse de secours pour soulager rapidement les petits maux du corps : l'épaule quand j'allaite bébé, le dos quand je porte bébé, la respiration quand je suis trop stressée...