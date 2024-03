Ouaf !! Le guide du parler chien

Ce petit manuel de décodage est là pour nous aider à comprendre, mais aussi améliorer nos relations et prendre soin de lui. En mettant à profit les situations du quotidien, où chaque détail devient une information, il est facile d'apprendre à décoder le langage canin. - Tous les postures et comportements sont décrits, illustrés et décodés. - Des conseils simples et des astuces pour identifier et résoudre les problèmes éventuels, et rétablir une bonne communication. C'est vous l'expert !