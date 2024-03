Star Wars - Dark Vador Tome 7

Le Seigneur Noir des Sith a perdu le contrôle de la Force ! Tous aux abris ! Plus rien n'est en sécurité, pas même son vaisseau ! Mais face à la menace d'une destruction totale, la commandante Sabé espère encore que l'assaut effréné de Dark Vador dissimule sa vulnérabilité. Le destin de Vador est-il à ce point chaotique qu'il est prêt à solliciter l'aide de son ancienne alliée, la Docteur Aphra ? La meilleure vente des séries Star Wars poursuit son récit avec en plus de l'équipe habituelle de Greg Pak et Raffaele Ienco, le dessinateur invité Adam Gorham (Rocket Raccoon).