La véritable histoire de Timée, qui rêvait de gagner aux Jeux olympiques. Edition 2024

Timée, 11 ans, est esclave à Sparte. C'est le meilleur ami du fils du roi et le meilleur lutteur de la région. Il rêve de participer aux jeux Olympiques mais son statut d'esclave l'empêche de concourir. Pour obtenir une dérogation, il lui faut faire ses peuves et subir les plus dures épreuves.