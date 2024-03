Mon programme de thérapie de couple. Comment reconstruire mon couple sans me perdre

Vivre à deux est rarement simple ! L'amour ne gomme pas les différences et nous avons trop souvent tendance à vouloir changer l'autre. L'originalité et la force de l'approche d'Andrew Christensen et de Neil Jacobsen est de rejeter cette volonté de changement seul au profit du changement et de l'acceptation de l'autre de manière simultanée ! Accepter que l'autre n'est pas soi, qu'il est différent, c'est là une richesse sur laquelle construire une relation harmonieuse. La thérapie comportementale intégrative de couple s'inscrit pleinement dans la troisième vague des thérapies cogntivo-comportementales et propose un modèle efficace de résolution ou d'apaisement, à long terme, des problématiques de couple. Nos différences ne sont pas forcément incompatibles. A nous de les accepter pour ce qu'elles sont, juste des différences, et de faire preuve de compréhension et de tolérance. Ce titre s'adresse tout autant aux couples qui souhaitent transformer leurs situations conflictuelles qu'aux professionnels de la relation d'aide grâce aux nombreux exemples et outils qui y sont présentés. La postface explicative du modèle de la Thérapie comportementale intégrative du couple intéressera tout particulièrement les thérapeutes. Voici un passionnant manuel, où clinique et théorie se mêlent en un alliage parfaitement équilibré. Un vrai travail d'alchimiste, qui va aider le lecteur à transformer le plomb du conflit conjugal en or : l'or de l'acceptation authentique de nos différences. Car l'acceptation n'a rien à voir avec la passivité ou la résignation : elle est, dans un couple, la voie royale vers le changement. Christophe André, psychiatre, Paris. Cet ouvrage est un apport majeur aux thérapies de couple, qui développe l'approche par les contextes, fondamentale en thérapie familiale. Il repose sur des expériences cliniques de premier plan, et sur une démarche de recherche qui balise de manière pertinente le champ clinique où les interventions thérapeutiques deviennent performantes. Jacques Miermont, président de la SFTF (Société Française de Thérapies Familiales)