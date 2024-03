"caffè per tutti" chez Morricone

"« Caffè, tutti ? » lança-t-il avec une étincelle joyeuse dans ses yeux et en se frottant les mains. C’était fait, nous étions dans la place… chez Morricone ! Cette icône de notre enfance, l’incroyable auteur de ces musiques que nous sifflons depuis des décennies (avec plus ou moins de bonheur). Nous étions émus comme des enfants qui vont voir le Père Noël, excités, polis et incroyablement heureux. Cela s’était organisé à une vitesse époustouflante, la bouteille à la mer d’un courriel à une vieille adresse, la réponse depuis une autre adresse et l’appel de son fils qui nous proposait des dates très rapidement. Le Maestro connaissait déjà Vincent, rencontré à Cannes, ainsi que notre association avec laquelle il avait monté les marches du festival en 2007. Mais là, plus de paillettes, de cocktails et de paparazzi, nous étions dans l’intimité de son appartement romain, à partager un café avec lui. Instant de grâce. Nous vous invitons dans ce livre à partager nos rencontres, celle de Rome, puis celle de Vincent à Cannes. Vous y redécouvrirez sa filmographie et sa discographie. Des photos inédites. Nous avons longtemps réfléchi cet ouvrage et comme cette rencontre, il s’est fait presque spontanément. Parfois, les choses les plus complexes s’accomplissent simplement… Nous vous invitons dans l’antre du Maestro, à découvrir qui il était vraiment, au-delà de la star, un homme avec des passions et des rencontres. Entrez, lisez, et prenez donc un café avec nous.