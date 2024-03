Une journée singulière. Regard sur la société politique française

- Pilier de la vie républicaine française, le sénateur Jean-Pierre Sueur est aussi un homme de lettres. Ce livre prouve son talent d'écriture et surtout son talent pour la satire d'un monde qu'il connaît très bien : le microcosme administratif. Sa plume manie l'ironie avec nonchalance pour dépeindre les grandeurs et les petitesses de la vie politique dans une préfecture de province. - Le monologue de pensée d'un fonctionnaire d'Etat nous introduit dans un quotidien millimétré où les idéaux politiques sont convertis en laborieuses démarches administratives. Le principe de concertation ? Une commission qui convoque trente-quatre personnes pour reconduire l'existant. La décentralisation ? Des comptes d'apothicaire entre collectivités pour financer le moindre projet. Le tableau navrant de "la démocratie molle" laisse aussi transparaître aussi l'utopie, le rêve déçu, mais pas encore abandonné, de réformes qui changeraient la donne, de législateurs au service de la loi et non d'intérêts particuliers. - Un récit multiple, où des retournements inattendus viennent briser la monotonie lassante de la vie préfectorale : l'auteur excelle à construire une intrigue insolite sur fond de grisaille administrative. Références littéraires, dialogues bien sentis nourrissent un univers romanesque convaincant.