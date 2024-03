Les enquêtes de Perséphone Tome 1 : Crime d'avril ne tient qu'à un fil. 2e édition

Perséphone Murier a le vent en poupe : elle s'apprête à reprendre l'entreprise d'événementiel de sa tante Janis. Pour sa première mission, elle doit dénicher le lieu idéal pour le mariage de l'une de ses amies. Morne Etang, ce domaine entre vignes et garrigues, dans le sud-ouest de la France est parfait pour ça ! Mais le rêve tourne au cauchemar. Entre les hôtes du manoir qui sont tout sauf accueillants et le terrible orage qui les coupe brutalement du reste du monde, le séjour de Perséphone s'annonce très mal. Au moment où elle pensait que la coupe était pleine, Perséphone découvre un cadavre dans l'étang... Et la noyée porte sa veste ! Quels terribles secrets cachent les résidents ? Et qui est vraiment Adalric Toussaint-Malvac, le séduisant viticulteur héritier de Morne Etang ? Perséphone n'est pas au bout de ses surprises ! Un huis clos entre suspense et humour avec une héroïne qui n'a pas froid aux yeux, n'a pas sa langue dans sa poche et est gourmande comme pas deux. Déterminée, curieuse et spontanée, elle vous charmera autant qu'elle vous fera rire !