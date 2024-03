Ecosse. 2e édition

Toutes les clés pour réussir son voyage nature en Ecosse. Non, la magnificence des paysages écossais n'est pas un mythe : subtil mélange de douceur et d'âpreté, sous un ciel éternellement changeant, leurs vastes étendues sauvages ont su être sauvegardées. Elles abritent une faune d'une si grande richesse que l'Ecosse se place en tête des pays européens en termes de biodiversité. Cette destination de proximité séduit toujours plus de Français, amateurs de nature et de grands espaces, d'autant qu'on peut la découvrir par de multiples moyens, en voiture, à pied, à vélo, en bateau, en kayak. Epris du pays depuis 30 ans, Laurent Cocherel a réalisé près d'une centaine de séjours en Ecosse continentale et sur les îles, à toutes les saisons. Il vous livre ainsi toute son expertise, ses conseils, contacts et bons plans pour bien préparer son voyage. Grâce à ce beau livre pratique, vous découvrirez comment observer la vie sauvage, les oiseaux de mer, les phoques, les cétacés, les cerfs ; où réaliser l'ascension d'un sommet ; où admirer les paysages les plus emblématiques, notamment les majestueuses forêts de Calédonie. Autant d'invitations pour des balades ou des randonnées sensorielles pour partir à la rencontre du vivant.