Mécaniques des foules

La psychologie des foules est une science sociale apparue au XIXe siècle et qui connut un grand succès portée par le live de Gustave Le Bon, La psychologie des foules (1895). Cet ouvrage a été controversé dans les années 1970 pour avoir inspiré les plus grands dictateurs du XXe siècle, notamment les fascistes. Cette science ne se résume pas à ce bréviaire et Le Bon ne fut pas l'inventeur de la théorie sur les comportements des foules. Un autre penseur, Tarde, avait constaté que ce phénomène ressemblait à une "suggestion hypnotique" et que le rapport de fascination était plus fondé sur la fascination que sur la terreur. En pleine affaire Dreyfus, il a étudié l'opinion publique : soumission aveugle à une subjectivité extérieure reconnue comme supérieure, sensation de toute-puissance donnée par l'anonymat, liberté de condamner et de lyncher par procuration une victime en toute impunité, autant de comportements que l'on pourrait appliquer à notre société. En se basant sur les événements récents, manifestations des Gilets jaunes où le rôle de la foule a remplacé l'individualisme, ce qui a pu surprendre, et surtout rôle des réseaux sociaux où les passions, les instincts, les désirs inavouables se déchaînent, les paroles de mort aussi, l'auteur nous propose une "nouvelle psychologie des foules" qui retrouve nombre des comportements analysés par les psychologues des foules de la fin du XIXe siècle.