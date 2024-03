Histoire des samouraïs. Les guerriers dans la rizière

Que savons-nous vraiment des samouraïs, ces guerriers si chers à nos imaginaires occidentaux ? Pierre-François Souyri, fin connaisseur du Japon où il a longtemps vécu, raconte leur histoire, enrichie de récits anciens qui ont nourri leur geste. Les samouraïs furent bien plus que de simples combattants aux moeurs exotiques. S'ils furent, lors des guerres médiévales, capables de la plus extrême violence, y compris envers eux-mêmes, ils s'imposèrent en administrateurs avisés, en hommes lettrés, pénétrés de poésie et de spiritualité, amateurs d'art, de thé ou de théâtre. Et si certains d'entre eux ne voulurent jamais rompre avec un passé révolu, nombre de samouraïs surent se porter aux avant-gardes politiques et intellectuelles, façonnant ainsi le Japon que nous connaissons aujourd'hui.