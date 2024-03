Spidey et ses amis extraordinaires : Le bébé Transformateur. 5 puzzles de 4 pièces

Les tout-petits découvrent une nouvelle aventure de Spidey et ses Amis Extraordinaires ! Une histoire courte composée de cinq scènes pour retrouver Spidey, Ghost Spider et Spin ! Sur chaque page de droite, un puzzle de quatre pièces pour développer la motricité et le sens de l'observation de votre enfant. Un ouvrage tout-carton solide, avec des coins ronds, facilement manipulable pour les petites mains. Dès 12 mois.