Acti'mem. Soyez acteur de votre mémoire

Cet ouvrage vise à travailler la mémoire épisodique en amenant le patient à mettre en place des stratégies métacognitives de mémorisation. Il s'adresse à des patients adultes cérébrolésés ou souffrant d'une maladie dégénérative débutante avec des déficits cognitifs légers. Les différents exercices s'organisent autour de 10 thèmes, choisis pour s'adapter aux centres d'intérêt et au quotidien des patients. Acti'mem permet donc en parallèle, de solliciter la mémoire sémantique et le langage élaboré. Chaque thème est composé de 2 niveaux de difficulté. Liste des thèmes abordés : - C'est du propre ! > univers de la salle de bain - L'entrée des artistes > domaines artistiques (peinture, littérature, musique, politique, cinéma, sport, télévision) - Douce France > départements et régions français, lieux touristiques et spécialités - N'oublie pas le pain ! > boutiques et liste des courses - C'est historique ! > évènements historiques français et internationaux - Par monts et par vaux > géographie des pays étrangers, leurs drapeaux, monnaies, capitales, ... - Cultivons notre jardin > fleurs et légumes - A livre ouvert > styles littéraires : roman, poésie, théâtre, science-fiction - C'est de l'art ! > peintures, opéras, sculptures célèbres - Décollage immédiat ! > voyages en avion A la fin de chacun d'entre eux, des exercices complémentaires permettent de travailler les fonctions cognitives et le lexique en lien avec le thème. Enfin, une fiche récapitulative propose à l'orthophoniste de suivre la progression du patient sur les différents thèmes, sous forme d'un graphique permettant de mettre en avant ses points forts et ses points faibles.