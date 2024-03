Pumpkin Scissors Tome 23

La fin de l'attaque terroriste ne signifiera pas la fin de l'enfer pour l'Empire... Une nouvelle ère l'attend, marquée par l'effondrement de l'économie et la paralysie d'un peuple profondément choqué par une succession de massacres inutiles, comme celui de la tour du langage. La flamme de l'espoir est cependant ravivée par une poignée de militaires du service des renseignements. Unis par la même ferveur, le sous-lieutenant Marvin, le commandant Connely, le lieutenant-colonel Kelvim et le controversé caporal Oland refusent de voir l'Empire s'éteindre et sont bien déterminés à rétablir toutes ses fonctions. Les missions sont nombreuses et la tâche est extrêmement délicate... Parviendront-ils à renverser la situation ?