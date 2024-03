Manuel de coaching cognitif et comportemental

Après avoir fait évoluer la psychothérapie, l'approche cognitive et comportementale de la relation d'aide s'impose de plus en plus comme centrale dans le champ du coaching, qui bénéficie en son sein d'un cadre méthodologique structurant et opérationnel. Premier ouvrage français dans le domaine, ce manuel, pédagogique et argumenté, assorti d'études de cas, en présente les fondamentaux théoriques. Il en explicite la méthodologie et la conduite effective, détaille la structuration de la démarche et propose outils et techniques. Il conclut par une approche originale, les matrices cognitives, fondée sur une compilation de travaux de recherche internationaux et contemporains dans le domaine des "biais de raisonnement". Cette ouverture fait de cet ouvrage un guide complet et novateur qui intéressera tous les coachs et professionnels de la relation d'aide - quels que soient leurs niveaux d'expérience - à qui il fournit un solide référentiel pour leur pratique.