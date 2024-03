La Discrimination positive

Créer juridiquement des inégalités pour favoriser, dans les faits, le progrès de l'égalité : tel est le pari des politiques de discrimination positive. A l'heure où le principe de non-discrimination s'impose de manière toujours plus exigeante, il peut sembler paradoxal de recourir à cette forme de discrimination "bienveillante". A quelles conditions est-elle acceptable ? Au nom de quels principes peut-elle se justifier ? Que faut-il en attendre ? En s'appuyant sur l'analyse des expériences menées à l'étranger comme en France, Gwénaële Calvès offre des pistes pour un débat objectif et informé. Elle éclaire la notion de discrimination positive, et fait le point sur les enjeux de société dont elle est porteuse.