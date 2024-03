Love is an illusion. Tome 1

Alpha dominant, beta neutre et omega soumis. Une hiérarchie détermine la façon dont les gens interagissent. Persuadé d'être un Alpha depuis son enfance, Hye Sung souhaite faire sa vie avec un beau et riche Omega. Mais son monde et ses illusions s'écroulent lorsqu'il rencontre Do Jin, un Alpha qui méprise les Omegas et qui lui fait comprendre qu'il n'est lui-même qu'un Omega !