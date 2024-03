Sôten No Ken Tome 11

Le Hong Hua Kai a repris le pouvoir à Shanghai et tué tous les hauts dirigeants de l'Aoabang. Parmi eux se trouvent Pan Guanglin, un ami proche de Kenshiro, et sa soeur Yu Ling, dont Kenshiro est amoureux. Il décide alors de retourner dans la ville infernale de Shanghai pour protéger son ami et sa bien-aimée, mais il est loin de se douter que des rencontres fatidiques et des batailles fatales l'y attendent... Tetsuo Hara et Buronson reviennent plus de dix ans après la fin du cultissime Hokuto No Ken, vendu à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, dans une préquelle centrée sur l'oncle de Kenshirô, Kenshirô Kasumi, 62e successeur de la légendaire technique du Hokuto Shinken. Cette réédition de Soten No Ken, vivement attendue par les lecteurs de la toute première série, est le deuxième titre d'une collection dédiée à Tetsuo Hara. Au plus proche de la version originale (sens de lecture japonais, onomatopées sous-titrées), elle bénéficie d'une nouvelle traduction, d'un nouveau lettrage et d'une fabrication soignée. "Si le style artistique de Tetsuo Hara est toujours aussi redoutable quand il s'agit de scènes d'action, mais aussi d'étalage de puissance, il réussit aussi à faire preuve d'une touchante humanité". Esprit Otaku "Cette préquelle se place dans la droite lignée d'Hokuto no Ken dans sa volonté de narrer une histoire humaine centrée sur des personnages braves au centre d'intrigues dramatiques". Manga-News