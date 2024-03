Le miroir égaré

Elle est belle et sage, on lui prête pourtant toutes les folies. Il est impulsif et fantasque, sa réputation est pourtant celle d'un homme calme et patient. Sybil et François forment un couple en vue dans le milieu du théâtre parisien. Il y a dix ans, ils se sont juré fidélité. Lorsqu'ils croisent le chemin de Mouna Vogel, propriétaire du théâtre de l'Opéra, les étoiles s'alignent. Mouna, qui a hérité de la fortune de son défunt mari, pourrait financer la pièce traduite par Sybil. Et si, pour cela, François doit répondre à quelques avances de la veuve, pourquoi pas ? Les deux amants sont sûrs de leur amour. Un roman cruel et sublime. On est à la fois chez Feydeau et Fitzgerald. Un texte tardif qui mérite d'être classé parmi les meilleurs de son oeuvre. Louis-Henri de la Rochefoucaud, Lire Magazine littéraire. Une partition de sentiments écrite d'une plume trempée dans l'eau salée des larmes. Olivia de Lamberterie, Elle. Préface inédite d'Anne Berest Biblio