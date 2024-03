Marketing de l'art et de la culture. 3e édition

Dans le secteur des arts et de la culture le marketing souffre d'un fort déficit d'image. Pourtant qu'il s'agisse de lancer des projets, de nouer des relations avec des partenaires, d'attirer et de fidéliser des publics, de démocratiser l'accès aux oeuvres d'art, de financer un équipement, les organisations culturelles modernes ont besoin d'une démarche et d'outils marketing rigoureux adaptés à leurs spécificités. Cette troisième édition poursuit un double objectif : éclairer le lecteur sur les caractéristiques nouvelles du secteur et définir les enjeux stratégiques et outils opérationnels du marketing dans les principaux domaines des arts et de la culture (spectacle vivant, patrimoine, industries culturelles). Ouvrage labellisé par la FNEGE (Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion des Entreprises) en 2016