Mon encyclo à déplier. Tout sur le sport. Avec 6 posters à déplier

Ce livre propose un véritable tour du monde des sports en images, accessible aux plus jeunes. Six grands posters thématiques se déplient : athlétisme et gym, sports nautiques, de balle et ballon, motorisés, d'hiver, arts martiaux... Chacun fourmille de scénettes détaillées pour découvrir des dizaines de disciplines sportives, des plus originales (le cycle-ball, le curling, le rugby subaquatique) aux plus universelles (le foot, la gym, la natation...). Les images au style cartoon fourmillant de détails avec une pointe d'humour. Des flaps complètent les grands dépliants, en donnant des infos complémentaires : règles des grandes disciplines, records, techniques... Le livre propose aussi une découverte de l'origine des sports... Certains sont récents comme les jeux vidéo, d'autres datent de l'Antiquité !