Petit Cahier d'exercices de naturopathie

Détox, équilibre acido-basique, flore intestinale, carences, terrain... Tous les grands principes de la naturopathie sont abordés dans ce cahier, sous l'angle décomplexant d'exercices ludiques. Chaque point comprend une courte explication théorique et différents quiz et tests qui vous permettront de déterminer l'état de votre santé, de vos organes, etc. Des solutions simples à mettre en oeuvre sont ensuite présentées pour remédier aux problèmes décelés par ces test. Des tableaux vous aideront également à faire le bilan des moyens employés : plantes, aliments, compléments nutritionnels, etc. Un cahier aux ressources fiables et pédagogique pour s'initier à la santé au naturel !