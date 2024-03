Mort à l'université

Toulouse. François Godefroy, professeur d'histoire à l'université du Mirail, spécialiste de la Première Guerre mondiale, disparaît au cours de son footing quotidien. Ce que tout le monde pensait être une banale histoire d'adultère se transforme en affaire criminelle lorsque le corps du disparu est retrouvé, abattu par un revolver de collection utilisé dans les tranchées. Le capitaine Tarate oriente très vite ses recherches vers une rivalité professionnelle, les postes de maître de conférence étant rares et leur attribution soumise à des jeux de pouvoirs et d'influences complexes. Mais quand son suspect principal est assassiné dans les mêmes conditions, son enquête commence à piétiner. Faute de nouveaux éléments, une idée un peu folle germe alors en lui : et s'il parvenait à découvrir le coupable en se penchant sur les travaux des différents protagonistes, et sur les querelles idéologiques qui les opposent ? UN POLAR HITCHCOCKIEN A L'INTRIGUE MACHIAVELIQUE !