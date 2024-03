Serrer les dents

Janvier 2004 : la gendarme Mina Lacan et son équipe d'analystes comportementaux sont dépêchés en Alsace sur le lieu d'un double homicide - deux femmes assassinées dans leur maison dévastée par un incendie criminel. Commence alors un minutieux travail d'élaboration du profil du tueur. Dans le même temps, les profileurs sont appelés à la rescousse sur une affaire de viols en série entre Megève et Saint-Tropez. Le tout nouveau groupe dirigé par Mina, de plus en plus sollicité par ses collègues enquêteurs, parviendra-t-il à faire matcher profils et suspects ? Une nouvelle plongée dans la folle vie de Mina Lacan, première profileuse de la Gendarmerie et le plaisir de retrouver son inénarrable jumelle Martha, sa famille hors norme, ses amis précieux, sa hiérarchie irascible...